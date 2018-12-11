مقتل مواطن بعد تعرضه لسطو مسلح بوادي زمزم

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 07:40 مساء

أكدت مصادر محلية بمنطقة وادي زمزم غرب سرت، وفاة مواطن متأثرًا بجروحه التي أصيب بها جراء تعرضه لإطلاق نار في حادث سطو مسلح على الطريق المؤدي إلى وادي سوف الجين قرب بني وليد.

وأوضحت المصادر لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن المواطن يدعى رمضان حسين صالح الحداد تعرض لسطو مسلح بالمنطقة 10 بوادي زمزم على الطريق المؤدي إلى سوف الجين ببني وليد عندما هاجمه مسلحان يرتديان زيًا عسكريًا أثناء مروره على الطريق بسيارته الخاصة.

وأضافت المصادر أن المسلحين أطلقوا النار على المجني عليه وسرقوا سيارته ولاذوا بالفرار باتجاه ضواحي بني وليد، وبعدها جرى إسعاف المجني عليه إلى المستشفى لكنه توفي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء الحادث.

وقالت المصادر إن الجهات الأمنية عثرت على السيارة بمنطقة الغورات في بني وليد ولازالت تبحث عن المسلحين رفقة أهالي المنطقة بعد دخولهم إلى الضواحي.

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