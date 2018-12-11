اجتماع بين المجلسين البلدي والاجتماعي في سرت لبحث الخلافات

عقد المجلس البلدي سرت، اجتماعًا مع المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، لبحث الخلافات بين أعضاء المجلس البلدي، ومناقشة العديد من الملفات التي تهم المواطن والمدينة والمعوقات التى تواجه سير العمل بالقطاعات الحكومية في المنطقة.

وحضر الاجتماع عميد بلدية سرت مختار خليفة المعداني وعضو المجلس البلدي غيث عبد الله، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مرزوق وأعضاء المجلس عن قبائل سرت.

وقال رئيس مجلس قبائل سرت الشيخ مفتاح مرزوق لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع ناقش المعوقات التي تواجه سير العمل بالقطاعات الحكومية في البلدية وأزمات نقص المياه عن بعض أحياء ومناطق المدينة والأدوية والسيولة النقدية بالمصارف.

وأضاف مرزوق أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة ملف التعويضات المتأخرة لأصحاب المساكن المتضررة والمدمرة نتيجة الحرب ضد تنظيم «داعش» خلال العام 2016، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي وعدهم بتخصيص ميزانية للتعويضات في غضون شهرين خلال زيارته الأخيرة للمدينة.

وذكر رئيس مجلس قبائل سرت أن عدد المنازل المتضررة جراء الحرب التي شهدتها المدينة يفوق الـ10 آلاف مسكن، فيما يفوق عدد المنازل المدمرة الـ3 آلاف منزل، لافتًا إلى أن أصحابها في انتظار صرف التعويضات المستحقة لهم والتي تعهدت الدولة بدفعها وتأخرت حتى الآن.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة ملف السجناء الموجودين بسجون مدينة مصراتة من أبناء سرت، إضافة إلى ملف الشهداء من أبناء المدينة في حرب تحريرها من «داعش»، منوهًا إلى أن المجلس الرئاسي لم يصدر حتى الآن أي قرار بضمهم لوزارة الشهداء والمفقودين رغم موافقته خلال زيارة المدينة الشهر الجاري.

وأكد مرزوق أن الاجتماع كان مناسبًا لبحث الخلافات الدائرة بين أعضاء المجلس البلدي سرت منذ شهر والتي حالت دون انعقاد اجتماعات المجلس البلدي لعدم تحقيق النصاب القانوني للانعقاد، إضافة إلى بحث ملف عمل المجلس الاجتماعي لقبائل سرت.