المبروك الخطابي: التعديلات الدستورية لا ترقى للمهام المطلوبة لكنها خطوة جيدة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 03:55 مساء
عضو مجلس النواب المبروك الخطابي (أرشيفية الإنترنت)

قال عضو مجلس النواب المبروك الخطابي إن ما صدر عن مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية لا يرقى إلى مستوى المهام المطلوبة، لكنه خطوة إيجابية في ظل الصراعات الداخلية التي يشهدها المجلس.

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وأضاف، معلقًا على جلسة مجلس الدولة الأخيرة بشأن التعديلات الدستورية: «تأسيسًا على أن ما لا يدرك كله لا يترك جله كنا نأمل أن يتفهم مجلس الدولة كل هذا مدفوعًا بالحرص على المتفق وتأجيل المختلف والمضي قدمًا لمعالجته خصوصًا».

وأوضح: «إننا في مجلس النواب حرصنا علي الجلوس والاستماع لمجلس الدولة سواء مع رئيس المجلس أو الأعضاء في أكثر من مناسبة وسمعنا وعودًا مشجعة في كل مرة بأن مجلس الدولة سيتخذ موقف إيجابي مع أي خطوة إيجابية من البرلمان حتى وإن كانت أقل مما يتمناه الجميع ونحن نعلم ونؤكد عليه هنا أن بلادنا تحتاج إلى مبادرات وإن كانت صغيرة لكنها تفتح الطريق إلى مزيد من التوافق».

ودعا الخطابي مجلس الدولة إلى أن يكون أكثر إيجابية ويمضي قدمًا إلى الأمام والبناء علي ماتم خصوصًا وأن المفوضية العليا للانتخابات أبدت استعدادها للعمل.

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وبالإشارة إلى إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، قال الخطابي: «لقد أصبح الأمر حاليًا استحقاقًا دستوريًا بعد أن تم تضمين الاتفاق السياسي المعدل في الإعلان الدستوري، لأن أي تعديل دستوري يترتب على ضرورة إعادة تغير الواقع بحيث ينسجم والتعديل، وحيث أن الإعلان الدستوري بعد تضمين الاتفاق السياسي المعدل ينص على أن السلطة التنفيذية تتكون من مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل على خلاف ما هو موجود حاليًا رئيس وخمس نواب وثلاث وزراء دولة».

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