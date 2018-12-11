السراج يلتقي ممثلين عن أهالي الشهداء والجرحى والمفقودين

جانب من الاجتماع (حكومة الوفاق)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح اليوم الثلاثاء، ممثلين عن أهالي الشهداء والجرحى والمفقودين، في حضور كل من وزير الدولة لشؤون الشهداء والجرحى مهند يونس، والمستشار المالي السيد ميلود الرجباني.

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أطلع السراج، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، على الأوضاع المعيشية المتعلقة بهذه الأسر، إذ أصدر تعليماته بتذليل كافة المصاعب بملف الشهداء والجرحى والمفقودين.

كما أكد، وفق ما أوردت صفحة حكومة الوفاق على «فيسبوك»، على ضرورة الالتزام بمنح المزايا والحقوق لأسرهم، وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2014، والتي تشمل الحقوق المعنوية والمادية كافة.

جانب من الاجتماع (حكومة الوفاق)