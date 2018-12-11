«صحة الوفاق» تسعى لاستجلاب أطباء زوار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 01:52 مساء
طبيب داخل إحدى المؤسسات الطبية في ليبيا (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق خطة تنظيمية جديدة تسعى بها لاستجلاب الأطباء الزوار وتوفير الخدمات لهم من حيث التنقل والإقامة والمصاريف اللوجيستية كافة.

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وفي بيان مقتضب على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، طالبت الوزارة الشركات العاملة في مجال استجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة، وشركات السياحة، والشركات العاملة في مجال الخدمات الطبية، بتقديم عروضها في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، في أظرف مغلقة، وتسليمها إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة، في مقرها الكائن خلف مركز طرابلس الطبي.

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