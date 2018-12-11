وفد أممي رفيع المستوى يزور ليبيا اليوم

الوفد الأممي الذي يزور ليبيا (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

يجري وفد أممي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى ليبيا، لتأكيد التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعمها البلاد في مسارها نحو الاستقرار السياسي والأمني.

أُئعلن ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي أورد في بيان على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، أن الوفد ضم مراد وهبه الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما ضم الوفد أورسولا مولر مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وأساكو أوكايي مديرة مكتب الأزمات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة.