السراج يترأس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء

السراج خلال الاجتماع (المجلس الرئاسي)

عقدت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، أمس، اجتماعها العادي الأول للعام 2018، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، في حضور أعضاء الجمعية العمومية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، والمدير التنفيذي للشركة. وفق المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.

واستعرض أعضاء الجمعية، خلال الاجتماع الذي عُـقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، ما تضمنه جدول الأعمال ويشمل نشاط الشركة، وتقرير هيئة المراقبة الخاص بالشركة، إلى جانب اعتماد ميزانيات تقديرية للعام 2018 - 2019.

كما ناقشت الجمعية تمديد العلاوة المهنية للعام 2018-2019، وقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 حول الحوكمة وازدواجية الوظائف، وتطرق الاجتماع إلى آخر مستجدات برنامج الصيانة الخاص بمحطة الخمس البخارية، حيث أوضح المدير التنفيذي للشركة أن العمل جارٍ وفقًا لبرنامج الصيانة، متوقعًا إتمامه قبل نهاية العام الحالي زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 600 ميغا وات لتصبح بإجمالي 5600 ميغا وات في اليوم.