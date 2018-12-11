سيالة: الخارجية لا علم لها باللقاء المرتقب بين السراج وحفتر

وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة (الإنترنت)

قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة لا علم لها بأي لقاء مرتقب بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

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وتحدث سيالة، في مؤتمر صحفي قبل قليل، عن ما خلصت إليه الزيارات الخارجية واللقاءات التي عقدها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع عدد من الشخصيات.

ونقل سيالة تأكيد أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستنبرج على دعم جهود حفظ السلم وتحقيق الأمن في ليبيا، إلى جانب مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن ليبيا لا تستطيع مجابهة التدخلات الخارجية وحدها، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، كان دائمًا يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد من الأزمة في ليبيا.

وتابع بأن السراج اتفق مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في بروكسل على تقديم الدعم وتكوين فرق عمل مشتركة في مجالات النفط والطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، ودعوة هذه الفرق للاجتماع في ليبيا لتحقيق شراكة استراتيجة مع الولايات المتحدة.

واعتبر أن روسيا لديها مصالح في ليبيا وحكومة الوفاق تعمل على عودة العلاقات معها إلى سابق عهدها.

وأكد أن ليبيا لم تطلب رفع حظر السلاح، إنما طلبت رفع الحظر بشكل جزئي، وهو يخص مكافحة الإرهاب ورفع كفاءة خفر السواحل وتدريب الحرس الرئاسي وتزويده بالمعدات اللازمة لأداء مهامه بشكل جيد، الأمر الذي تدعمنا فيه الكويت، وهو ما أكده أمير دولة الكويت صباح جابر الصباح لدى لقائه رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج.

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وشدد على أن وزارة الخارجية تتابع بشكل يومي ملف المسجونين الليبيين في إيطاليا، وكلفت محامين للدفاع عنهم، موضحًا أن الوزارة تسير في اتجاهين: تبادل المسجونين وتقضية مدتهم في ليبيا قرب أهاليهم، والإفراج عن المظلومين.