«تشاوري» الملتقى الوطني: ماذا قال الليبيون عن استرجاع السيادة؟ (1- 6)

أجمع المشاركون في المسار التشاوري للملتقى الوطني، على أن استرجاع السيادة هو مطلب جامع وأولوية وطنية أساسية، وأكدوا أن وحدة ليبيا وأراضيها وحماية حدودها تكتسب أهمية قصوى، إذ لا وجود لحل سياسي ممكن أو شرعي من دون شرط السيادة الكاملة غير المنقوصة. وبهدف ضمان الوحدة الوطنية وصيانتها، وفقًا للتقرير النهائي الصادر عن المسار في نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن اجتماعات المسار التشاوري استمرت نحو أربعة أشهر بتيسير من مركز الحوار الإنساني ودعم من البعثة الأممية، حيث جرى خلالها بحث القضايا الأكثر إلحاحًا من منظور الليبيين في الداخل والخارج.

وقال التقرير إن المشاركين في كل الاجتماعات نوهوا إلى أهمية وجود مؤسسات سيادة وحكومة موحدة، فضلاً عن بناء مؤسسات أمنية وعسكرية فعالة تحمي المواطنين ومصالح الشعب.

وأشار إلى أنه «بقدر ما شجب المشاركون كل مظاهر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الليبية وما أدى إليه ذلك من تأجيج الصراع الداخلي ومن توظيف الساحة الليبية في أجندة لا علاقها لها بمصالح الليبيين، فقد أكدوا أن التصدي لهذا التدخل واجب على كل الأجسام والفاعلين الليبيين، وعبروا في الآن ذاته عن أن رفض التدخل لا ينفي تطلع الليبيين للتعاون مع كل الأطراف الدولية الصادقة في مجالات الاقتصاد والمعرفة وتبادل الخبرات، على قاعدة الاحترام والمصلحة المشتركة».

وأضاف أنه «إذ اعتبرت الأغلبية الساحقة من المشاركين بأن لا تناقض بين الوحدة الوطنية والسيادة من جهة واللامركزية من جهة ثانية، فقد أشاروا إلى أن النظام اللامركزي سيسمح لكل المدن والمناطق بالاضطلاع بدور كامل وفاعل في إدارة وتسيير شؤونها اليومية بما يستجيب لطموحات المواطنين الليبيين».

وأملاً في التوصل إلى رؤية ليبية مشتركة لشكُّل الدولة وهويتها ومبادئها الكبرى، «أوصى قسم واسع من المشاركين بوضع ميثاق وطني لا يكون بديلاً عن الدستور وإنما من شأنه أن يمثل وثيقة توجيهية تاريخية تعبر عن ضمير الليبيين وأسس انتمائهم المشترك».

كما أوصى المشاركون بعقد الملتقى الوطني أيًّا تكن صيغتة وترتيباته النهائية على أرض الوطن وبين ظهراني الشعب الليبي تكريسًا لمبدأ السيادة والاستقلال.

وكان مركز الحوار الإنساني نظم في الفترة من 5 أبريل إلى 11 يوليو الماضي 77 اجتماعًا في 43 بلدية في الداخل وعدد من مدن المهجر، فضلًا عن مشاركة نحو 1300 استبيان، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

وحسب التقرير، فإن المسار التشاوري للملتقى «سمح بلم شمل ستة آلاف مواطنة ومواطن ليبي من كل الفئات دون استثناء أو إقصاء، وأدمج كل المناطق التي لم تشارك بالقدر الكافي في مجريات العملية السياسية طوال السنوات الأخيرة، من غات والقطرون والكفرة إلى بني وليد وورشفانة وبراك الشاطئ وغيرها من مناطق البلاد».