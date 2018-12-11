حالة الطقس في ليبيا اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرته الثلاثاء عن الأيام الثلاثة المقبلة، أن تشهد البلاد طقسًا معتدلاً نهارًا على أغلب مناطق ليبيا، بينما تسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا أثناء الليل والصباح الباكر، خاصة على المناطق الجبلية.

رأس إجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا على المناطق الساحلية، بينما تكون متغيرة الاتجاه على الدواخل، تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية على أغلب المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17و20مْ ولا تتجاوز 16مْ على المناطق الجبلية.

سرت سهل بنغازي حتى مساعد - جالو - مرادة

السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول يوم الخميس إلى جنوبية غربية نشطة السرعة على مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ا بين 18 و22مْ، ولا تتجاوز 17مْ على المناطق الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22مْ.