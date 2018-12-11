لجنة تقييم ومتابعة الأداء بـ«صحة الموقتة» تزور مستشفى الجغبوب العام

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 11:23 صباحا
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أجرت لجنة تقييم ومتابعة الأداء بوزارة الصحة في الحكومة الموقتة زيارة ميدانية إلى مستشفى الجغبوب العام؛ لبحث سير العمل والخدمات التي يقدمها المرفق للمرضى.

كان في استقبال اللجنة مديرة المستشفى الدكتورة صباح حبانة، وعدد من رؤساء الأقسام والمكاتب.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي، لـ«بوابة الوسط»، إن اللجنة بحثت أيضًا مع مسؤولي المستشفى مدى فاعلية تشكيل لجنة العطاءات الفرعية وتشكيل لجان المشتريات ولجنة لشؤون العاملين ومجلس تأديب داخل المستشفى.

كما تابعت اللجنة تشكيل لجنة علمية ولجنة مكافحة العدوى وإقرار الذمة المالية للمدير العام والملاك الوظيفي والمصروفات خلال الأعوام الماضية والحساب الختامي وفقًا للميزانيات المخصصة ومدى تسوية الحسابات المصرفية لثلاثة أرباع السنة خلال العام 2018 ومدى توافر الاشتراطات الفنية والقانونية.

وشددت على ضرورة تنفيذ القرارات وتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، فيما يخص تحسين جودة الأداء، وإعداد تقارير شاملة للوكيل العام لتقييم الموقف العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

تضم لجنة تقييم ومتابعة الأداء وفقًا لقرار الوزارة مدير إدارة الموارد البشرية محمد الجبالي رئيسًا، وعضوية مدير إدارة الجودة الدكتور محمد الدينالي، ومدير إدارة المختبرات ومصارف الدم عقيلة شعيب حويل، ومدير مكتب المعلومات والتوثيق خالد مصطفى.

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