إطلاق سراح مواطنين اختطفا قبل أيام في تمسة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 11:04 صباحا

أكد مصدر أمني في منطقة تمسة، لـ«بوابة الوسط»، أن خاطفي إمام مسجد تمسة الشيخ عبدالسلام محمد أطلقوا سراحه اليوم الثلاثاء، ورفقته احميد عبدالغني من قبيلة الزيادين، اللذين وصلا إلى أسرتيهما وهما حاليًا بصحة جيدة.

يشار إلى أن عبدالسلام واحميد اختطفا أواخر الشهر الماضي من قبل مجهولين طلبوا فدية مقابل إطلاقهم قرب منطقة تمسة.

وسبق ذلك اختطاف مجموعة من شباب الزيادين في منطقة الفقهاء، على الطريق الرابط بين (البوانيس-الفقهاء)، وأطلق سراحهم دون فدية في نوفمبر الماضي.

وتمسة هي البلدة المحيلة إلى منطقة واو الناموس بؤروة الجذب السياحي الشهيرة ببحيراتها ذات الألوان ، ونشطت مؤخراً عصابات الحرابة في تلك المناطق وخاصة مثلث زويلة أم الأرانب تمسة وإن خفت بشكل نسبي بعد تشكيل قوة حوض مرزق.

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