الناطق باسم الحرس البلدي طرابلس: لا إمكانات لدينا ولم نتلق أي دعم حكومي

الناطق باسم الحرس البلدي طرابلس (الإنترنت)

قال الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي طرابلس محمد الناعم إن طبيعة عمل الجهاز في ليبيا تشكل فقط 7% من اختصاصاته، مضيفًا أن الحرس البلدي لم يتلق أي دعم من الحكومات المتعاقبة منذ سنوات، في إشارة منه إلى أن عمله فقط يتم بمجهودات ذاتية دون ترقيات تذكر.

وأوضح الناعم، لبرنامج «live» على «218NEWS»، أن الحرس البلدي استطاع القضاء على العديد من المخالفات في العاصمة طرابلس، الأمر الذي مثّل دفعة معنوية للفروع الأخرى في ليبيا.

وأشار الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي إلى أن فروع الجهاز تعمل وفق تعميم موحد في كافة مناطق ليبيا دون أن تنفصل عن بعضها، موضحًا أن الحملات التي يقوم بها رجال الحرس البلدي ليست كاملة وإنما تأتي بين الحين والآخر نظرًا لقلة السيارات التي يتنقل بها الفريق، مؤكدًا أن جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية المشارك في الحملة يعمل بسيارة واحدة فقط.

وأضاف الناعم أن عناصر الحرس البلدي في ليبيا، يواجهون صعوبات مع المخالفين من حيث النزاعات القانونية، إضافة إلى حدوث مشاجرات بين الحين والآخر، مما يستدعيهم إلى الاستعانة بالأجهزة الأمنية، مشيدًا في الوقت ذاته بالتجار الذين قدموا تعاونا للجهاز، خاصة فيما يتعلق بالتعميمات التي تخص السلع غير المطابقة للمواصفات القانونية.