القمة الخليجية تدعم سلامة وتعتبر اتفاق الصخيرات الإطار لحل الأزمة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 07:36 صباحا
إحدى قمم مجلس التعاون الخليجي. (أرشيفية: GETTY)

جدد المجلس الأعلى للتعاون الخليجي تأكيده على الحل السياسي للأزمة في ليبيا مع اعتبار اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015 هو الإطار للخروج من حالة الانسداد.

وأدرجت القضية الليبية في القمة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، بالرياض ضمن 72 بندًا حسب البيان الختامي الصادر الأحد، لكنها لم تتصدر أولوية المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

وشددت القمة الخليجية على مواقفها وقراراتها الثابتة بشأن الأزمة في ليبيا، بإعلان دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، مؤكدًا البيان أن اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر 2015 هو إطار للخروج من الأزمة الليبية.

وحرصت دول المجلس على «أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم (داعش) الإرهابي» حسب المصدر ذاته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حتى اليوم الثالث للحملة الوطنية... تطعيم 19 ألف طفل وتلميذ في سرت
ليبيا
في 5 نقاط.. مجلس الدولة يعلن موقفه من التعديلات الدستورية
ليبيا
مصدر يكشف لـ«سي إن إن» الكلمات الأخيرة لجمال خاشقجي قبل مقتله
عربى
معتوق يحيل مقترح الأسعار الجديد للخطوط الليبية إلى وزارة الاقتصاد
ليبيا
عميد الجفرة: «داعش» أعدم 6 مخطوفين من الفقهاء
ليبيا
السراج وحفتر يلتقيان مجددا في روما
ليبيا
خبراء جزائريون: ليبيا فجرت أجواء الحرب الباردة بين روسيا وأميركا
ليبيا
تعرف على أماكن المراكز الانتخابية للبلديات وأرقامها بمناطق ليبيا
ليبيا
فرنسية تصرخ جاثية أمام الشرطة: «كونوا معنا من أجل الشعب ومن أجل فرنسا» (فيديو)
دولى
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. ديوان المحاسبة: الفاسدون مستمرون في نهب خيرات ...
ليبيا
طلب حكومي بـ3 ملايين دينار للمنتخب استعدادًا لجنوب أفريقيا.. والسطو يؤجل صيانة ...
رياضة محلية
بالأسماء.. المؤسسة الوطنية للنفط تحدد أسماء المحرضين على غلق حقل الشرارة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قاوم الخرف بكوب عصير برتقال