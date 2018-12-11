عودة ضخ المياه الي طرابلس بشكل تدريجي

أحد مواقع منظومة النهر الصناعي. (الصفحة الرسمية للجهاز)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن عودة ضخ المياه بشكل تدريجي إلي العاصمة طرابلس في وقت متأخر أمس الإثنين .

وأشارت الصفحة الرسمية للجهاز عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى زيادة معدلات ضخ المياه إلي طرابلس والمناطق المجاورة لها والوصول إلى معدل 350 ألف متر مكعب مع الاستمرار في الزيادة التدريجية في ضخ المياه لتعود المياه لمعدلاتها الطبيعية نهاية يوم الغد.

وشهدت العاصمة نقصًا في إمداد المياه و انقطاعها عن بعض المناطق الأحد، إذ بلغ معدل ضخ منخفض بلغ 150 ألف متر مكعب لظروف تشغيلية فنية طارئة، حسب الجهاز.