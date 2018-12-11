مديرية أمن الجفارة: تعاون أكبر مع النيابة لضبط الخارجين عن القانون

من اجتماع مدير أمن الجفارة وعدد من رؤساء ومدراء النيابات. (وزارة الداخلية)

أكد اجتماع مدير أمن الجفارة عميد ناصر إلطيف مع عدد من رؤساء ومدراء النيابات على ضرورة تطبيق القانون وإحترام حقوق الإنسان، وأنه سيكون هناك تعاون أكثر بين الجميع لضبط الخارجين عن القانون وتقديمه للعدالة.

وجرى خلال الاجتماع، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مناقشة التنسيق في جميع الإجراءات القانونية والعمل علي إعادة بعض الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي.

شارك في الاجتماع رئيس نيابة السواني الكلية، ومدير نيابة الزهراء والعزيزية وقصر بن غشير، والمساعد للشؤون الأمنية بالمديرية وجميع رؤوساء الأقسام والمراكز.

