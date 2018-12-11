مديرية أمن الجفارة: تعاون أكبر مع النيابة لضبط الخارجين عن القانون

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 01:35 صباحا
من اجتماع مدير أمن الجفارة وعدد من رؤساء ومدراء النيابات. (وزارة الداخلية)

أكد اجتماع مدير أمن الجفارة عميد ناصر إلطيف مع عدد من رؤساء ومدراء النيابات على ضرورة تطبيق القانون وإحترام حقوق الإنسان، وأنه سيكون هناك تعاون أكثر بين الجميع لضبط الخارجين عن القانون وتقديمه للعدالة.

وجرى خلال الاجتماع، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مناقشة التنسيق في جميع الإجراءات القانونية والعمل علي إعادة بعض الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي.

شارك في الاجتماع رئيس نيابة السواني الكلية، ومدير نيابة الزهراء والعزيزية وقصر بن غشير، والمساعد للشؤون الأمنية بالمديرية وجميع رؤوساء الأقسام والمراكز.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حتى اليوم الثالث للحملة الوطنية... تطعيم 19 ألف طفل وتلميذ في سرت
ليبيا
في 5 نقاط.. مجلس الدولة يعلن موقفه من التعديلات الدستورية
ليبيا
مصدر يكشف لـ«سي إن إن» الكلمات الأخيرة لجمال خاشقجي قبل مقتله
عربى
معتوق يحيل مقترح الأسعار الجديد للخطوط الليبية إلى وزارة الاقتصاد
ليبيا
عميد الجفرة: «داعش» أعدم 6 مخطوفين من الفقهاء
ليبيا
السراج وحفتر يلتقيان مجددا في روما
ليبيا
خبراء جزائريون: ليبيا فجرت أجواء الحرب الباردة بين روسيا وأميركا
ليبيا
تعرف على أماكن المراكز الانتخابية للبلديات وأرقامها بمناطق ليبيا
ليبيا
فرنسية تصرخ جاثية أمام الشرطة: «كونوا معنا من أجل الشعب ومن أجل فرنسا» (فيديو)
دولى
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. ديوان المحاسبة: الفاسدون مستمرون في نهب خيرات ...
ليبيا
طلب حكومي بـ3 ملايين دينار للمنتخب استعدادًا لجنوب أفريقيا.. والسطو يؤجل صيانة ...
رياضة محلية
بالأسماء.. المؤسسة الوطنية للنفط تحدد أسماء المحرضين على غلق حقل الشرارة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قاوم الخرف بكوب عصير برتقال