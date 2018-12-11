انتخاب ليبيا عضوًا باللجنة التنفيذية لمجلس الشباب العربي والأفريقي

من أعمال اجتماع مجلس الشباب العربي الإفريقي في الخرطوم. (الإنترنت)

انتخب مجلس الشباب العربي الإفريقي ليبيا لعضوية اللجنة التنفيذية للمجلس، بعد المشاركة في أعمال المؤتمر العام الثالث للمجلس بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقال رئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا عبد الحميد العبار ، اليوم الأحد، إن انتخاب ليبيا في مجلس الشباب العربي والإفريقي يعتبر استحقاق جديد لإتحاد الطلبة، لافتًا إلى انتخاب دولة ليبيا لعضوية في المكتب التنفيذي وكمسؤول إدارة التدريب في المجلس.

وشهد المؤتمر بحضورعدد كبير من الدول العربية والأفريقية ، وجرى عقد عدد من اللقاءات مع قادة المنظمات الشبابية الوطنية والدولية، كما شهد المؤتمر توزيع جائزة افريقيا للشباب العربي والافريقي الريادي.