سيالة يرد على دعوة السفير البريطاني للقاء متضرري الجيش الايرلندي

سيالة والسفير البريطاني. (وزارة الخارجية)

قال وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة إن موضوع الجيش الجمهوري الأيرلندي أُقْفِلٓ نهائياً مند سنوات، وذلك ردا على طلب من السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر بإمكانية لقاء الجانب الليبي بمتضرري الجيش الايرلندي.

ودعا الوزير خلال استقباله، الإثنين، السفير فرانك بيكر الجانب البريطاني إلى بحث عودة شركة خطوط الطيران البريطانية للعمل في ليبيا، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية.

وأعرب السفير فرانك بيكر عن اهتمام بلاده بالاطلاع على الوضع الراهن في ليبيا وعن مخرجات مؤتمر باليرمو الذي عُقِدٓ في إيطاليا الشهر الماضي. وأكد وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة عن تحسن الاوضاع اﻷمنية واﻹقتصادية بصفة عامة في ليبيا، وتحدث عن مخرجات مؤتمر باليرمو، والزيارات الهامة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي .

ودعا الوزير سيالة السفير البريطاني إلى سرعة استئناف عمل السفارة البريطانية في طرابلس وفتح أبوابها لتقديم الخدمات للمواطنين اللليبيين .