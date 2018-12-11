سيالة يرد على دعوة السفير البريطاني للقاء متضرري الجيش الايرلندي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 12:45 صباحا
سيالة والسفير البريطاني. (وزارة الخارجية)

قال وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة إن موضوع الجيش الجمهوري الأيرلندي أُقْفِلٓ نهائياً مند سنوات، وذلك ردا على طلب من السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر بإمكانية لقاء الجانب الليبي بمتضرري الجيش الايرلندي.

ودعا الوزير خلال استقباله، الإثنين، السفير فرانك بيكر الجانب البريطاني إلى بحث عودة شركة خطوط الطيران البريطانية للعمل في ليبيا، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية.

وأعرب السفير فرانك بيكر عن اهتمام بلاده بالاطلاع على الوضع الراهن في ليبيا وعن مخرجات مؤتمر باليرمو الذي عُقِدٓ في إيطاليا الشهر الماضي. وأكد وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة عن تحسن الاوضاع اﻷمنية واﻹقتصادية بصفة عامة في ليبيا، وتحدث عن مخرجات مؤتمر باليرمو، والزيارات الهامة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي .

ودعا الوزير سيالة السفير البريطاني إلى سرعة استئناف عمل السفارة البريطانية في طرابلس وفتح أبوابها لتقديم الخدمات للمواطنين اللليبيين .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حتى اليوم الثالث للحملة الوطنية... تطعيم 19 ألف طفل وتلميذ في سرت
ليبيا
في 5 نقاط.. مجلس الدولة يعلن موقفه من التعديلات الدستورية
ليبيا
مصدر يكشف لـ«سي إن إن» الكلمات الأخيرة لجمال خاشقجي قبل مقتله
عربى
معتوق يحيل مقترح الأسعار الجديد للخطوط الليبية إلى وزارة الاقتصاد
ليبيا
عميد الجفرة: «داعش» أعدم 6 مخطوفين من الفقهاء
ليبيا
السراج وحفتر يلتقيان مجددا في روما
ليبيا
خبراء جزائريون: ليبيا فجرت أجواء الحرب الباردة بين روسيا وأميركا
ليبيا
تعرف على أماكن المراكز الانتخابية للبلديات وأرقامها بمناطق ليبيا
ليبيا
فرنسية تصرخ جاثية أمام الشرطة: «كونوا معنا من أجل الشعب ومن أجل فرنسا» (فيديو)
دولى
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. ديوان المحاسبة: الفاسدون مستمرون في نهب خيرات ...
ليبيا
طلب حكومي بـ3 ملايين دينار للمنتخب استعدادًا لجنوب أفريقيا.. والسطو يؤجل صيانة ...
رياضة محلية
بالأسماء.. المؤسسة الوطنية للنفط تحدد أسماء المحرضين على غلق حقل الشرارة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قاوم الخرف بكوب عصير برتقال