البعثة الأممية: مقتل 6 رهائن على يد «داعش» يرتقي لـ«جرائم الحرب»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 12:15 صباحا

وصفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقتل 6 رهائن تم أسرهم خلال هجوم داعش على مدينة الفقهاء في 28 أكتوبر 2018 بأنه «أمر مقيت للغاية»، واصفة ما حدث بأنه يرتقي لجرائم الحرب.

وقالت في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه إن «جرائم القتل التي لا معنى لها تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب»، وتقدمت البعثة بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا، حسب البيان.

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وأعلنت بلدية الجفرة، أمس الأحد، عن اتصال من عناصر تنظيم «داعش» أكدوا خلاله إعدام 6 مخطوفين لدى التنظيم من أصل 10 خطفهم مسلحو التنظيم عندما هاجموا بلدة الفقهاء قبل أسابيع.

ودان مجلس النواب في وقت سابق اليوم الحادث، داعيا القوات المسلحة إلى العمل المكثف لفك أسر بقية المحتجزين لدى التنظيم من أبناء منطقة الفقهاء وإرجاعهم إلى أهلهم وذويهم.

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