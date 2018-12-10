البعثة الأممية تدعو حرس المنشآت للانسحاب الفوري من حقل الشرارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 11:16 مساء

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، العناصر المسلحة التابعة لحرس المنشآت النفطية إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط  من حقل الشرارة النفطي.

وقالت، في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه إن «الإغلاق القسري للحقل الشرارة النفطي من قبل العناصر المسلحة التي تدعي ارتباطها بحرس المنشآت النفطية المحليين، في حال استمراره، سيؤدي إلى خسارة إنتاجية تبلغ 388,000 برميل في اليوم، تصل قيمتها إلى 32.5 مليون دولار».

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كانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت في وقت سابق اليوم حالة القوّة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بعد محاولة مجموعة تابعة لحرس المنشآت إغلاق حقل الشرارة بالقوة وتهديد مستخدمي الحقل بالعنف.

وأشار بيان البعثة الأممية إلى أن «الأمم المتحدة تدرك أن لسكان الجنوب تظلمات مشروعة وأنه يتوجب معالجة القضايا الملحة المتعلقة بتقديم الخدمات»، لكنها حذرت من «أن أعمال العنف والخروج على القانون هذه تؤدي إلى تفاقم تردي الخدمات التي يعاني الجنوب أصلاً من نقص فيها، مما يزيد من حرمان سكان المنطقة من هذه الخدمات».

واعتبر البيان أن «هذا التدخل في سبل معيشة الليبيين والثروة الوطنية الليبية بمثابة ضربة موجهة ضد الليبيين في جميع أنحاء البلاد»، وحث «حكومة الوفاق الوطني على العمل بسرعة وبحزم للنهوض بتقديم الخدمات إلى المنطقة»، معربة عن «استعداد الأمم المتحدة عن لتقديم الدعم في هذا الصدد».

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