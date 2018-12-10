مكتب الرعاية الصحية الأولية بالجغبوب يطالب أولياء الأمور بتطعيم أطفالهم

تطعيم الأطفال بإحدى مدارس الجغبوب. (الإنترنت)

طالب مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية في الفرع البلدي الجغبوب التابع لبلدية طبرق، السنوسي محمد إبراهيم، اليوم الاثنين، أولياء الأمور بعدم التردد في تطعيم أطفالهم وتحصينهم ضد الأمراض خلال الحملة الوطنية التي انطلقت بمختلف أنحاء ليبيا مطلع الأسبوع الجاري.

ويواصل مكتب الرعاية الصحية الأولية بالجغبوب وأعضاء الفريق المشارك بالحملة والطبيب المختص والمشرف وسام الزوي متابعة الأطفال المستهدفين بحملة التطعيم تحت إشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية بالتزامن مع انطلاق الحملة في مختلف مناطق ليبيا.

وقال إبراهيم لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين إن الحملة الوطنية للتطعيم تأتي للوقاية من أمراض شلل الأطفال والحصبة والحميراء وإعطاء فيتامين (أ) وتستهدف الفئات العمرية من سن يوم واحد إلى 15 عامًا، منوهًا إلى أن الحملة ستنتهي نهاية الأسبوع الجاري.

وقام رئيس الفرع البلدي الجغبوب إدريس التواتي بمتابعة عملية التطعيم بالمدارس المستهدفة بواحة الجغبوب رفقة اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة الوطنية في المنطقة.