مدير أمن الجفارة يجتمع بعدد من رؤساء النيابة وأقسام ومراكز الشرطة بالمنطقة

عقد مدير أمن الجفارة العميد ناصر الطيف، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا مع رئيس نيابة السواني الكلية بمقر النيابة، وبحضور مدير نيابة الزهراء والعزيزية وقصر بن غشير ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية وجميع رؤساء الأقسام والمراكز.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع التقابلي جرى خلاله «مناقشة التنسيق في جميع الإجراءات القانونية والعمل علي إعادة بعض الإجراءات التي يقوم بها مآمور الضبط القضائي».

وأضافت وزارة الداخلية أن المشاركين في الاجتماع أكدوا «على ضرورة تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان وإنه سوف يكون هناك تعاون أكثر بين الجميع لضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة».