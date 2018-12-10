دوريات مكثفة لـ«73 مشاة» بالهلال النفطي

دوريات الاستطلاع التابعة للجيش الليبي بالهلال النفطي. (الإنترنت)

قال مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» المنذر عمر الخرطوش، إن اللواء سيّر دوريات مكثفة بمنطقة الهلال النفطي وما يحيط بها من مناطق في إطار عملية التأمين المكلفين بها.

وأوضح الخرطوش لـ«بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، أن تعليمات صدرت من آمر اللواء العميد علي القطعاني، لتمشيط المنطقة المحيطة بالهلال النفطي، «لمراقبة تحركات الآليات المجهولة إن وجدت ورصد تحركات التنظيمات الإرهابية».

وأضاف الخرطوش، أن قوات الجيش الليبي المتمركزة بمنطقة الهلال النفطي «على أتم الاستعداد، وتنتقل دوريات الاستطلاع من موقع لآخر بالتنسيق مع غرفة عمليات سرت الكبرى وآمرها اللواء سالم درياق لمراقبة تحركات الآليات المجهولة إن وجدت وترددها على نقاط معينة».

وأكد أن هذه العمليات تأتي «في إطار حماية الهلال النفطي من العصابات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية، والتي لطالما حاولت العبث بقوت الليبيين بدعم من جهات محددة بعينها»، مشيرًا إلى أن اللواء «73 مشاة» «لا يمتلك أي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي»، مطالبًا الجميع بتوخي الحذر في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية.