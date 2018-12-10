«صحة الوفاق» توقع عقودًا لصيانة مركزين صحيين في تاورغاء

قالت مسؤولة مكتب الإعلام بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني وداد أبو النيران، إن الوزارة وقعت عقود صيانة لمقار فرع المركز الوطني لمكافحة وعلاج اللشمانيا والبلهارسيا، وفرع المركز الصحي صلاح الدين في بلدية تاورغاء.

وأوضحت أبو النيران لـ«بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، أن الوزارة ستباشر صيانة مستشفى تاورغاء القروي بعد توقيع عقد الصيانة خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أن توقيع عقود صيانة المرافق الصحية بتاورغاء يأتي استجابة لتعليمات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأضافت أبو النيران، أن الشركة المنفذة لمشاريع الصيانة ستبدأ أعمال صيانة شاملة وجذرية للمرافق فور استلامها للمواقع؛ مؤكدة أن الثلث الأخير من العام القادم سيشهد عودة تقديم الخدمات الصحية داخل المدينة بشكل اعتيادي.