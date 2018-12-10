«الرعاية الصحية بسبها» يستهدف تطعيم 41 ألف طفل خلال الحملة الوطنية

قال مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية في سبها، على المهدي لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن المكتب يستهدف تطعيم نحو 41 ألف طفل خلال الحملة الوطنية للتطعيم التي انطلقت فعالياتها مطلع الأسبوع الجاري بمختلف مناطق ليبيا تحت إشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وأضاف المهدي أن عدد الأطفال الذين جرى تطعيمهم حتى اليوم الثالث للحملة الوطنية بلغ قرابة 10 آلاف طفل ما يعني ربع العدد المستهدف تحصينهم ضد أمراض الحصبة والحميراء وشلل الأطفال وإعطاء فيتامين (أ) خلال الحملة التي تستمر حتى 15 ديسمبر الجاري.

وأكد المهدي توزيع الفرق الطبية في الأماكن والأحياء التي لا يوجد بها مراكز صحية، مشيرًا إلى أن الحملة تسير بشكل طبيعي دون أي عراقيل، وأن هناك «ثقة واستجابة كبيرة» من قبل أولياء الأمور والأسر من أجل تطعيم أطفالهم وتحصينهم ضد الأمراض.

وأوضح أن جميع المركز الصحية «مجهزة تجهيزًا كاملًا ومستعدة لاستقبال الأطفال وتعمل فى الفترة الصباحية والمسائية» لافتًا إلى أنه «حتى الأطفال من الجنسيات الأجنية يتم تطعيمهم أسوةُ بالليبيين إضافة إلى أن كمية الجرعات التي تم استلامها بلغت أكثر من 15 ألف جرعة وهي فوق العدد المستهدف».

ولفت المدير التنفيدي للحملة الوطنية للتطعيمات بسبها عبدالفتاح السعيدي لـ«بوابة الوسط» أن من أسباب الحملة «هو ظهور فاشيات للمرض ببعض مناطق ليبيا وعدد من الدول المجاورة إلى جانب انتشار مرض شلل الأطفال بالدول المجاورة»، مجددًا التأكيد على توافر جميع الجرعات الخاصة بالتطعيمات، داعيًا أولياء الأمور إلى التوجه لأقرب مركز صحي من أجل تطعيم أطفالهم «لأنها تطعيمات مهمة».

وقال المواطن بوبكر مصباح امحمد من مدينة سبها لـ«بوابة الوسط» إن «المعاملة حسنة من قبل كوادر التمريض والعملية سلسة من حيث التنظيم ولم نأخذ وقتًا كبيرًا أثناء تطعيم أطفالي الثلاثة ولقد توجهت إلى المركز اليوم بعد سماعي عن الحملة من قبل الناس وبعض الملصقات فى الشارع».

وأوضح المنسق الإعلامي للحملة الوطنية للتطعيم في سبها عادل بن سلمى لـ«بوابة الوسط» أنهم نظموا حملة إعلامية قبل انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم تضمنت توزيع الملصقات والمنشورات التوعوية عن الحملة الوطنية للتطعيمات فى الشوراع بمساعدة رجال المرور واستخدام مكبرات الصوت لحث المواطنين على تطعيم أبنائهم وبث إعلانات وإرشادات عبر عدد من الإذاعات المسموعة المحلية إلى جانب منابر المساجد فى يوم الجمعة.