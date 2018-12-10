إصابة ليبي وسوداني في حادثتي سطو مسلح منفلصتين ببنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 09:12 مساء

أصيب محمد الهادي علي وفضل عبيد السعيد بالرصاص في حادثتي سطو مسلح منفصلتين بحي السلام أحد الأحياء الشرقية لمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن محمد (41 عامًا) أصيب بطلق ناري في البطن وخرج من الظهر، بعد قيام مسلحين مجهولين باقتحام محل تجاري، بينما أصيب فضل (28 عامًا) سوداني الجنسية، بطلق ناري في اليد اليمنى من قبل مسلحين قاموا بسرقة أغراضه الشخصية من هواتف وأموال.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لتلقي العلاج والخدمات الصحية، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات على الفور في الحادثين، خصوصًا بعد تفشي ظاهره السطو المسلح في المدينة خلال الآوانة الأخيرة.

وأُصيب مادح بسيوني (28 عامًا) مصري الجنسية في اليد والجنب الأيمن في حادثة سطو مسلح تعرض لها بمنطقة الكيش في مدينة بنغازي ونقل إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لتلقي العلاج.

يشار إلى أن حوادث السطو المسلح ارتفعت معدلاتها في الآونة الأخيرة، خصوصًا في أحياء شرق بنغازي، بين الاعتداء على العمالة الوافدة واقتحام المحال التجارية بقوة السلاح من قبل الخارجين عن القانون.

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