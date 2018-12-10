السراج يبحث مع أعضاء من مجلسي النواب والدولة توفير احتياجات الجنوب

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس اليوم الاثنين، اجتماعًا مع أعضاء من مجلسي النواب والدولة لبحث توفير احتياجات المنطقة الجنوبية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي «في إطار الحملة الوطنية التي أعلنها (السراج) لإنقاذ الجنوب ومتابعة الإجراءات المتخذة لتفعيل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع ضم كلًا من النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، وعضوي مجلس النواب محمد آدم لينو وعبد القادر يحي، وعضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع «استعرض ملف الخدمات العامة التي خصص لها مبالغ مالية عاجلة وفقًا لما تم تشخيصه، وتم البدء في تقديمها، وتشمل توفير السيولة النقدية لمصارف المنطقة الجنوبية، واستكمال وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، والمركز والمؤسسات الصحية والتعليمية، ومعالجة مشكلة الكهرباء وتفعيل المؤسسات الأمنية».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السراج جدد خلال الاجتماع «التأكيد على أن أوضاع الجنوب لها أولوية، كما أكد حرصه على المتابعة اليومية لأعمال اللجان الأمنية والخدمية المشكلة لتوفيراحتياجات الجنوب».