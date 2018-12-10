رئيس جامعة بني وليد يكلف عميدًا جديدًا لكلية الآداب

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 08:44 مساء
رئيس جامعة بني وليد الأستاذ الدكتور عبد الحميد الشندولي. (الإنترنت)

أصدر رئيس جامعة بني وليد الأستاذ الدكتور عبد الحميد الشندولي، قرارًا كلف بموجبه عميدًا جديدًا لكلية الآداب ورئيسين جديدين لقسمين بالكلية، حفاظًا على انتظام العملية التعليمية وانتظام العمل الإداري داخل الكليات بالجامعة.

ونص قرار رئيس الجامعة على تكليف الدكتور الهمالي محمد مفتاح عميدًا لكلية الآداب، والدكتور أحمد مخلوف عامر وكيلًا للشؤون العلمية بالكلية، والدكتور شعبان دخيل سعيد رئيسًا لقسم الإعلام بالكلية.

ولازالت جامعة بني وليد تعاني عقبة في الكادر الوظيفي، حيث أن بعض الموظفين وأعضاء هيئة التدريس معينون بعقود مصنفة موقتة لكنهم لم يتقاضوا رواتبهم، مما أجبر عددًا من أعضاء هيئة التدريس على التوقف عن الدراسة.

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