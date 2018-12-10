«القابضة للاتصالات» تبحث مع شركات القطاع تحديث منظومة أسعار التراسل

اجتماع القابضة مع شركات الاتصالات لبحث خطة الأسعار الجديدة. (الإنترنت)

عقدت الشركة الليبية القابضة للاتصالات اجتماعًا موسعًا اليوم الاثنين، بمقرها في العاصمة طرابلس، مع شركات القطاع لبحث تطوير وتحديث منظومة أسعار التراسل لتقديم خدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وحضر الاجتماع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة وهي: (المدار الجديد، وليبيانا للهاتف المحمول، ليبيا للاتصالات والتقنية، والجيل الجديد، وهاتف ليبيا، والاتصالات الدولية).

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الدكتور فيصل قرقاب لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الاجتماع «بحث تحديث منظومة أسعار التراسل والتي تهدف إلى تقديم أسعار مخفضة للسعات العالية بما سيمكن شركات المحمول والشركات المقدمة لخدمات الإنترنت من تقديم خدمات الجيل الرابع وتوفير أقصى السرعات وأفضل الخدمات وبأسعار مناسبة في كل المدن والقرى البعيدة».

وأوضح قرقاب، أن «التسعيرة الجديدة وبخلاف التسعيرة القديمة ارتكزت على وضع أسعار أساسية لخمسة تصنيفات من الوصلات، بالإضافة إلى رسوم إضافية اختيارية تتعلق بالحماية وجودة الخدمة وتخفيضات مبنية على الحجم ومدة التعاقد».

وأكد قرقاب أن «آلية التسعيرة الجديدة التي أعدتها كوادر وطنية من الإدارة الفنية بالشركة القابضة بالتعاون مع ممثلين من شركات القطاع جمعت بين مراعاة الأسعار الإقليمية لمثل هذه الخدمات من ناحية والمحافظة على الدخل الحالي للشركات الناقلة وتقديم أسعار مناسبة للزبائن من ناحية أخرى».

وأضاف قرقاب، أن هذا التطوير في منظومة أسعار التراسل «من شأنه أن يساهم وبشكل كبير أيضاً في تحفيز ونمو الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وذلك من خلال الحافز التجاري المغري الذي تتضمنه التسعيرة الجديدة للسعات العالية على وجه الخصوص».