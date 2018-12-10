السراج يبحث مع السفير البريطاني مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 06:21 مساء

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، الذي استقبله اليوم الإثنين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السفير البريطاني جدد خلال اللقاء «التزام بلاده بدعم جهود (السراج) لتحقيق الاستقرار في (ليبيا)، وتأييدها للمسار الديمقراطي وفقاً لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع «تناول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وعددًا من ملفات التعاون بين البلدين الصديقين خاصة ما سبق واتفق بشأنه من مساهمة الشركات البريطانية في مجالات خدمية والاستثمار في التنمية البشرية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصدر يكشف لـ«سي إن إن» الكلمات الأخيرة لجمال خاشقجي قبل مقتله
عربى
معتوق يحيل مقترح الأسعار الجديد للخطوط الليبية إلى وزارة الاقتصاد
ليبيا
لأول مرة.. الكشف عن قصة مرعبة نجا فيها منتخب إنجلترا من الهلاك
رياضة عالمية
عميد الجفرة: «داعش» أعدم 6 مخطوفين من الفقهاء
ليبيا
السراج وحفتر يلتقيان مجددا في روما
ليبيا
خبراء جزائريون: ليبيا فجرت أجواء الحرب الباردة بين روسيا وأميركا
ليبيا
تعرف على أماكن المراكز الانتخابية للبلديات وأرقامها بمناطق ليبيا
ليبيا
فرنسية تصرخ جاثية أمام الشرطة: «كونوا معنا من أجل الشعب ومن أجل فرنسا» (فيديو)
دولى
بالفيديو.. صلاح يحرز «هاترك» ثم يتنازل عن جائزة رجل المباراة لميلنر.. لماذا؟
رياضة عالمية
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. ديوان المحاسبة: الفاسدون مستمرون في نهب خيرات ...
ليبيا
طلب حكومي بـ3 ملايين دينار للمنتخب استعدادًا لجنوب أفريقيا.. والسطو يؤجل صيانة ...
رياضة محلية
الأهلي بنغازي يواصل البحث عن فاروقا في القاهرة والسعيطي يتوعده
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قاوم الخرف بكوب عصير برتقال