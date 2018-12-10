السراج يبحث مع السفير البريطاني مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، الذي استقبله اليوم الإثنين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السفير البريطاني جدد خلال اللقاء «التزام بلاده بدعم جهود (السراج) لتحقيق الاستقرار في (ليبيا)، وتأييدها للمسار الديمقراطي وفقاً لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع «تناول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وعددًا من ملفات التعاون بين البلدين الصديقين خاصة ما سبق واتفق بشأنه من مساهمة الشركات البريطانية في مجالات خدمية والاستثمار في التنمية البشرية».