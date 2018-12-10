السلاك: السراج يشدد على ضرورة اتساق قانون الاستفتاء مع الاتفاق السياسي تجنبًا للطعن

شدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج «على ضرورة اتساق قانون الاستفتاء على الدستور مع الاتفاق السياسي والضوابط القانونية التي لا تجعله عرضة للطعون مما يعرقل المُضي قدمًا في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري الهام».

جاء ذلك على لسان الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقده اليوم الاثنين، استعرض خلاله نتائج الزيارات التي أداها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ومملكة بلجيكا، وما تخللها من لقاءات، نشرته إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتحدث السلاك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، عن نتائج الزيارات والعملية الدستورية والانتخابية والملتقى الوطني الليبي المزمع عقده الشهر المقبل والاستثمارات الليبية في الخارج.

وعن العملية الانتخابية والدستورية قال السلاك للصحفيين إن السراج أكد على «دعم المفوضية العليا للانتخابات لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، وإصدار التعليمات للجهات الأمنية والعسكرية المعنية لوضع خطة أمنية شاملة لتأمين مراكز الاقتراع وسير العملية الانتخابية».

وأضاف السلاك أن «رئيس المجلس الرئاسي، يجدد دعمه للملتقى الجامع المزمع عقده برعاية الأمم المتحدة مطلع العام القادم باعتباره حدثًا مهمًا يسهم في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، والتي كان من المفترض أن تنطلق هذا اليوم العاشر من ديسمبر، إلاّ أن عدم التزام أحد الأطراف السياسية المعنية بتعهداته السابقة، حال دون ذلك».

وبشأن الاستثمارات والأصول الليبية في الخارج، أكد السلاك، «متابعة رئيس المجلس الرئاسي لملف الاستثمارات والأصول الليبية بالخارج متابعة دقيقة وبتنسيق مع المؤسسة الليبية للاستثمار وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى متابعته عن كثب سير القضايا المرفوعة من الجانب الليبي في هذا الصدد».

وعن جولات السراج الخارجية أوضح السلاك، أن «هذه الزيارات جاءت في إطار التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوطيد العلاقات الثنائية وتطوير التعاون على المستويات كافة السياسية والاقتصادية والأمنية، وتسوية بعض الملفات العالقة مثل المحفظة الليبية بالأردن، بالإضافة إلى تسوية ديون العلاج بالمصحات الأردنية، مضيفًا أن زيارة دولة الكويت تضمنت مناقشة ملف إعادة الإعمار مع صندوق التنمية الكويتي».

وحول زيارة مملكة بلجيكا، قال السلاك، إن رئيس المجلس الرئاسي، عقد لقاء مع الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، حيث تم التباحث بشأن العملية السياسية وسبل دفعها إلى الأمام ودعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وأضاف أن لقاء رئيس المجلس الرئاسي مع أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، جرى خلاله التباحث بشأن بناء قدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية وتدريب العناصر الليبية، واستكمال توحيد المؤسسة العسكرية.

وأشار السلاك إلى أن لقاء السراج مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، جرى خلاله «بحث ملف مكافحة الإرهاب وسبل إحراز التقدم بالعملية السياسية وتجاوز المعرقلين واستكمال الترتيبات الأمنية لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».