إصابة مصري بحادث سطو مسلح في بنغازي

أُصيب مادح بسيوني (28 عامًا) مصري الجنسية في اليد والجنب الأيمن في حادثة سطو مسلح تعرض لها بمنطقة الكيش في مدينة بنغازي.

وأوضحت مصادر أمنية وطبية متطابقة لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن بسيوني تعرض للطعن بسلاح أبيض في الجنب الأيمن وأُصيب في اليد، أثناء حادثة سطو مسلح تعرض لها في منطقة الكيش.

وأوضحت المصادر، أن مسلحين سرقوا من الشاب المصري أغراضه الشخصية وهاتفه وأمواله، مشيرة إلى أنه نُـقل إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

يشار إلى أن حوادث السطو المسلح ارتفعت معدلاتها في الآونة الأخيرة، خصوصًا في أحياء شرق بنغازي، بين الاعتداء على العمالة الوافدة واقتحام المحال التجارية بقوة السلاح من قبل الخارجين عن القانون.