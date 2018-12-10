إصابة شاب برصاص عشوائي في الماجوري ببنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 04:38 مساء

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث شابًا أصيب برصاص عشوائي بمنطقة الماجوري في مدينة بنغازي، شرق البلاد، أمس الأحد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، إن الشاب محمد موسى زكريا الأوجلي (23 عامًا) أصيب بطلق ناري عشوائي في الساق اليمنى بمنطقة الماجوري.

وأضافت البرغثي أن حالة الأوجلي «مستقرة وإصابته ليست خطيرة»، مؤكدة تقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة له بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

يشار إلى أن مدينة بنغازي تعاني فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق؛ مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين ما بين قتيل وجريح.

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