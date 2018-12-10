في 5 نقاط.. مجلس الدولة يعلن موقفه من التعديلات الدستورية

مجلس الدولة (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مجلس الدولة، في بيان عقب اجتماعه اليوم الإثنين، عن موقفه من التعديلات الدستورية الأخيرة التي أجراها مجلس النواب أواخر الشهر الماضي.

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وتضمن البيان 5 نقاط شملت التمسك بالاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر من العام 2015 بمدينة الصخيرات، واعتباره جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري بموجب التعديل العاشر الصادر عن المؤتمر الوطني العام بتاريخ 5 أبريل 2016.

كما تضمن البيان اعتراضًا على التعديلين المرقمين بالعاشر والحادي عشر الصادرين عن مجلس النواب، باعتبارهما مخالفين لنصِّ المادة الثانية عشرة من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي الليبي.

وأعلن مجلس الدولة توافقه مع مجلس النواب حول ما جاء في المادة الأولى من التعديل رقم 11. وذكر أن التعديل ينبغي أن يشمل النصوص التي تم الاتفاق عليها بين لجنتي المجلسين، والتي تحدد آلية تشكيل المجلس الرئاسي واختصاصاته واختصاصات مجلس الوزراء.

ورفض المجلس العبارة الواردة في المادة الثانية من التعديلات سالفة الذكر، والتي تنص على أنه «لا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله، ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري.

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ودعا المجلس مجلس النواب إلى استكمال الخطوات المشتركة لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، والتوافق حول قانون الاستفتاء الدستوري بما يضمن إنجازه.