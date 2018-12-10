في 5 نقاط.. مجلس الدولة يعلن موقفه من التعديلات الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 04:03 مساء
مجلس الدولة (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مجلس الدولة، في بيان عقب اجتماعه اليوم الإثنين، عن موقفه من التعديلات الدستورية الأخيرة التي أجراها مجلس النواب أواخر الشهر الماضي.

اقرأ أيضًا: خالد المشري: تعديلات مجلس النواب يشوبها عدد من المخالفات القانونية

وتضمن البيان 5 نقاط شملت التمسك بالاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر من العام 2015 بمدينة الصخيرات، واعتباره جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري بموجب التعديل العاشر الصادر عن المؤتمر الوطني العام بتاريخ 5 أبريل 2016.

كما تضمن البيان اعتراضًا على التعديلين المرقمين بالعاشر والحادي عشر الصادرين عن مجلس النواب، باعتبارهما مخالفين لنصِّ المادة الثانية عشرة من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي الليبي.

وأعلن مجلس الدولة توافقه مع مجلس النواب حول ما جاء في المادة الأولى من التعديل رقم 11. وذكر أن التعديل ينبغي أن يشمل النصوص التي تم الاتفاق عليها بين لجنتي المجلسين، والتي تحدد آلية تشكيل المجلس الرئاسي واختصاصاته واختصاصات مجلس الوزراء.

ورفض المجلس العبارة الواردة في المادة الثانية من التعديلات سالفة الذكر، والتي تنص على أنه «لا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله، ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري.

اقرأ أيضًا: بن شرادة: مجلس الدولة وافق على المادة الأولى من التعديلات الدستورية ورفض الثانية

ودعا المجلس مجلس النواب إلى استكمال الخطوات المشتركة لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، والتوافق حول قانون الاستفتاء الدستوري بما يضمن إنجازه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة.. الكشف عن قصة مرعبة نجا فيها منتخب إنجلترا من الهلاك
رياضة عالمية
تعرف على أماكن المراكز الانتخابية للبلديات وأرقامها بمناطق ليبيا
ليبيا
فرنسية تصرخ جاثية أمام الشرطة: «كونوا معنا من أجل الشعب ومن أجل فرنسا» (فيديو)
دولى
بالفيديو.. صلاح يحرز «هاترك» ثم يتنازل عن جائزة رجل المباراة لميلنر.. لماذا؟
رياضة عالمية
الأهلي بنغازي يواصل البحث عن فاروقا في القاهرة والسعيطي يتوعده
رياضة محلية
الأحوال المدنية: تطوير منظومة استخراج البيانات الشخصية
ليبيا
بالأسماء.. المؤسسة الوطنية للنفط تحدد أسماء المحرضين على غلق حقل الشرارة
ليبيا
ترامب يرد على اتهام مولر له بتواطؤ حملته الرئاسية مع روسيا
دولى
10 نقاط توافقية في الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
رئيس «الخطوط الليبية»: المخالفات تهدد بإفلاس الشركة.. وأطالب بالتحقيق في ملابسات...
ليبيا
ضو المنصوري: التعديلات الدستورية «كارثية» وتخلق «دكتاتورية جديدة»
ليبيا
بعد استئناف التصدير.. مؤسسة النفط تعلن القدرة الاستيعابية لثلاثة موانئ
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قاوم الخرف بكوب عصير برتقال