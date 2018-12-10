خالد المشري: تعديلات مجلس النواب يشوبها عدد من المخالفات القانونية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 03:22 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري (الإنترنت)

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين، إن تعديلات مجلس النواب يشوبها عددٌ من المخالفات القانونية، معتبرًا أن مجلس النواب أصدر قانون استفتاء مخالفًا للاتفاق السياسي.

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وأضاف المشري، خلال مؤتمر صحفي عُقد في طرابلس عقب جلسة المجلس لمناقشة التعديلات الدستورية، أنه أكد في كل الجلسات إنهاء الأجسام السياسية والخروج بجسم منتخب. ورأى أن تعديل أي مادة في الاتفاق السياسي يلغي الصيغة الأصلية.

كما أكد موافقة مجلس الدولة على تشكيل مجلس رئاسي مصغر من رئيس ونائبين ورئيس وزراء مستقل، مؤكدًا دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إجراء الاستفتاء.

وقال إن كل الإجراءات متوقفة فيما يتعلق بإجراء الاستفتاء إلى حين إعلان البرلمان الإعلان الدستوري.

وشدد على عدم تقبله أي خيار من مجلس النواب خارج إطار الاتفاق السياسي، واعتراضه على تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية.

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كما شدد على رفض المادة الثانية من التعديل الدستوري الحادي عشر الذي أجراه مجلس النواب.

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