جريدة إيطالية: المؤتمر الوطني الليبي سيعقد في طرابلس يناير المقبل

كونتي يتوسط السراج وحفتر خلال لقائهما في باليرمو يوم 13 نوفمبر 2018. (الإنترنت)

قالت جريدة إيطالية إن ليبيا لا تزال تشهد تدهورًا «يشمل بشكل خاص جانبي الأمن والاقتصاد، ويرتبط بالنفط بشكل رئيس»، وإن ذلك يشكل تحديًا كبيرًا أمام المؤتمر الوطني، المقرر أن يُعقد في طرابلس في يناير 2019، حسب ما أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

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ويتضمن المؤتمر الوطني -الذي لم يتم تحديد موعد دقيق له بعد- عشر نقاط أساسية، من بينها الوحدة الوطنية (لا سيما في المحاور الاستراتيجية كالجيش)، الأمن، الانتخابات، الاستفتاء على الدستور والإصلاحات الاقتصادية.

وذكرت جريدة «الدفاع والأمن» الإلكترونية، في مقال اليوم الإثنين، أن «الأيام الأخيرة، شهدت لقاء رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مع سلامة ووكيلته ستيفاني وليامز، لبحث الترتيبات الأمنية على ضوء الحدث وقائمة الضيوف»، مبينةً أن «هذا يأتي بعد قيام مبعوث الأممي بجولة في 77 مدينة ومنطقة في البلاد، لإدراك (الشعور) من ناحية الحدث ومطالب كل قبيلة وعشيرة في البلاد»، لكنها قالت إنه مع ذلك يبقى «الوضع مستمرًا في التدهور».

وأشارت الجريدة إلى أن التدهور «يشمل بشكل خاص جانبي الأمن والاقتصاد، ويرتبط بالنفط بشكل رئيس».

ولفتت الى أن «الجبهة الأسخن في الوقت الراهن هي تلك التابعة لحركة فزان، التي أغلقت أولاً حقل نفط شرارة، وهو الأكبر في ليبيا»، ثم «فعلت الشيء نفسه مع حقل الفيل».

وذكرت الجريدة أن الحركة «تدعو إلى تحسين ظروف المعيشة في الجنوب، بالإضافة إلى دعم الجيش والشرطة لحماية ممتلكات السكان». وأنها «اعتذرت للشعب الليبي على الإزعاج» الذي تسببت به «لكنها أعلمت بأن المؤسسات سالفة الذكر ستبقى مغلقة حتى تقدم السلطات إجابات مقنعة للمطالب».

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وخلصت الجريدة بالإشارة إلى أن «شركة النفط الوطنية الليبية (NOC) قرعت ناقوس الخطر بعد الأحداث»، وأنه «إن لم يتم حلحلة الوضع بسرعة، فستكون له آثارًا كارثية».