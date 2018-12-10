مجلس رئاسة جامعة سرت يعقد اجتماعه الثالث للعام الحالي

جانب من الاجتماع (جامعة سرت)

عقد مجلس رئاسة جامعة سرت أمس اجتماعه الثالث للعام الحالي، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور أحمد المحجوب، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية بالكليات، واستعراض التجهيزات الخاصة والترتيبات لإقامة حفل للخريجين بمختلف الكليات المزمع إقامته قريبًا.

حضر الاجتماع وكيل الجامعة للشؤون العلمية الدكتور عبد السلام أبوخشم، والكاتب العام الدكتور عبد الله مهلهل، والمسجل العام للجامعة الدكتور مفتاح حواس، وعمداء الكليات، ورؤوساء فروع الجامعة في أبوقرين وزمزم، ومدراء الإدارات.

وصرح الكاتب العام للجامعة، إلى «بوابة الوسط»، بأن مجلس رئاسة الجامعة ناقش مشكلة تواصل الاعتصام موظفي الجامعة، وتأثيره على سير العمل بإدارات الجامعة والمعامل الفنية بالكليات والمكتبية العلمية، وتواصله منذ الشهر الماضي.

وأضاف أن مجلس رئاسة الجامعة أكد على تشكيل وفد من الجامعة للتواصل مع وزارة التعليم، بخصوص تذليل بعض الصعاب التي تواجهها وتلبية متطلباتها، والتي من شأنها الدفع بالعملية التعليمية.

كما ناقش المجلس سير الامتحانات في بعض الكليات، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالشأن الإداري والمالي.

جانب من الاجتماع (جامعة سرت)