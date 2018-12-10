مجلس الدولة يبدأ مناقشة التعديلات الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 01:33 مساء
جانب من جلسة مجلس الدولة (صفحة المجلس بفيسبوك)

عقد مجلس الدولة، اليوم الإثنين، جلسته العادية السادسة والثلاثين، لمناقشة موقفه من إعادة هيكلة السلطة التنفيذية.

ووفق ما أعلن المجلس على حسابه الرسمي بـ «فيسبوك»، تتطرق جلسة اليوم لمناقشة التعديل الدستوري العاشر الصادر عن مجلس النواب بشأن قانون الاستفتاء، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.

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وكان رئيس اللجنة القانونية في المجلس فتح الله السريري، أعلن في تصريحات السبت إلى «بوابة الوسط»، أن المجلس سيطلع خلال جلسة اليوم أيضًا على نتائج اللقاءات التي أجراها أعضاء مجلس الدولة في مصر مع عدد من المهتمين بالشأن الليبي، وكان ضمنها لقاء مع رئيس مجلس النواب، لمناقشة التعديلات الدستورية المتداولة مؤخرًا.

وأثارت المادة الثانية من التعديل الدستوري الحادي عشر الذي أقره مجلس النواب أواخر الشهر الماضي الجدل بين أعضاء المجلسين، لما فهم منها على أنه إشارة إلى مجلس الدولة.

ويتضمن التعديل الدستوري الحادي عشر مادتين؛ الأولى تتعلق بتضمين الاتفاق السياسي المعدل في الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، فيما نصت المادة الثانية على موعد العمل بالتعديل لكنها لم تمنح أي شرعية للأجسام الصادرة قبل التعديل.

وفي هذا الشأن، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الدولة فتح الله السريري إن المجلس «لا يعتد بالعبارة الواردة في هذه المادة، والتي تنص على «ولا يترتب على هذا التعديل إضافة أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله، ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري».

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وكان عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، نفى أن يكون مجلس النواب قصد المجلس الأعلى للدولة بحديثه عن المادة الثانية من التعديل الدستوري الحادي عشر، وقال: «ذلك لأن هذا التعديل في ديباجة القرار نفسه وفي الفقرة الثانية من الديباجة قد تأسس على الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة».

جانب من جلسة مجلس الدولة (صفحة المجلس بفيسبوك)
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