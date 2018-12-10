وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجددون دعمهم خطة عمل سلامة في ليبيا

وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي (أرشيفية: آكي)

عبّر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن دعمهم خطة العمل «المعدلة» التي قدمها المبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة، وذلك من أجل الدفع قدمًا بعملية التحول السياسي في البلاد.

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وأشار الوزراء، الذين يعقدون اليوم اجتماعهم الدوري في بروكسل، إلى ضرورة أن يقوم الليبيون أنفسهم بقيادة العملية السياسية الشاملة بمشاركة كاملة وتمثيل عادل للمرأة وضمن الاحترام الكامل لحقوق الانسان والقانون الدولي.

وأعرب الوزراء كذلك عن دعمهم نتائج المؤتمر الدولي الخاص بليبيا، والذي استضافته مدينة باليرمو الإيطالية في 12 و13 الشهر الماضي، وكما جاء في البيان «يشكل الوضع الراهن في ليبيا تهديدًا لأمن واستقرار الشعب في البلاد، وكذلك لكافة دول المنطقة».

وجدد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد التزامهم بالعمل على دعم عمل الأمم المتحدة في ليباي على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية.

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ويريد الاتحاد تطويق الوضع في ليبيا حرصًا على أمن حدوده البحرية ومنعًا لمزيد من تدفقات المهاجرين السريين.