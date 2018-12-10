حالة الطقس في ليبيا اليوم الإثنين 10 ديسمبر

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة ما تزال مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي للبلاد، بينما يبقى الطقس مستقرًا نهارًا على أغلب المناطق، مع درجات حرارة منخفضة ليلاً، خاصة على المرتفعات الجبلية.

رأس جدير حتى مصراتة - سهل جفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-21مْ) ولا تتجاوز (16مْ) على المناطق الجبلية، مع احتمال تكون الضباب على مناطق الجبل الغربي.

سرت سهل بنغازي حتى مساعد - جالو - مرادة

السماء مغطاة جزئيًا إلى كليًا بالسحب، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، خاصة على المناطق الساحلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-21مْ) ولا تتجاوز (15مْ) على المناطق الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-21مْ).