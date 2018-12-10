ردًا على سلامة.. «أطباء بلا حدود»: هذه حقيقة أزمة مهاجري السفينة «نيفين»

مهاجرون جرى إنقاذهم في البحر المتوسط. (ا ف ب)

بعثت منظمة «أطباء بلا حدود» برسالة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، دافعت فيها عن دورها في أزمة المهاجرين الـ 81 الذين كانوا على متن السفينة «نيفين»، وتم إنزالهم إلى البر بالقوة في مدينة مصراتة في 20 نوفمبر الماضي.

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وأشار رئيس عمليات المنظمة في ليبيا ويليام هينكين، وفق الرسالة التي أوردتها «آكي»، إلى لقاء جمعه والمبعوث الأممي مؤخرًا. وقال: «حينما وصلنا إلى ميناء مصراتة في 10 نوفمبر، رفضنا النزول، وبعد عشرة أيام، اقتحمت قوات الأمن الليبية السفينة وأنزلت الجميع بالقوة».

وخاطب سلامة قائلاً: «لقد أشرت إلى مفاوضات بين وكالات الأمم المتحدة وأطباء بلا حدود والأشخاص على متن السفينة الذين تعتقد أنهم خلقوا شقاقًا، وهم مسؤولون جزئيًا عن اقتحام السفينة، بسبب العناد اليائس للدفاع عن حقوقهم».

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وشجبت «أطباء بلا حدود» كلام سلامة، مشيرةً إلى أن مبعوث الأمم المتحدة «أعلن أنه كان بإمكانه إنزال 14 شخصًا سلميًا»، في إشارة إلى مجموعة من الأشخاص الذين اختاروا بعد أربعة أيام من المفاوضات، ترك السفينة طوعًا.

وقال هينكين إنه «لا يوجد أي ذكر لحقيقة أنه بعد أن نزل هؤلاء الـ14 شخصًا، وبينهم أم لطفل رضيع بعمر 4 أشهر، فتى صغير ومصابون، تم نقلهم إلى مركز احتجاز لا يزالون يقيمون فيه».

وتشكو حكومة الوفاق من رفض بعض البلدان استعادة مهاجريها، خصوصًا بلدان غرب أفريقيا، في الوقت الذي تؤكد فيه ليبيا وجود 30 ألف مهاجر غير قانوني في مراكز احتجاز، في حين يوجد نحو 750 ألفًا آخرين موزعين على الأراضي الليبية.

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ورد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، في تصريحات سابقة بشأن الوضع في مراكز الاحتجاز: «نفعل ما بوسعنا ولكن لدينا مشكلات مالية».

وتشكو ليبيا من قلة الدعم المخصص لامتصاص ظاهرة الهجرة مثلها مثل الجزائر، التي تؤكد أنهما ضحايا الهجرة غير الشرعية، ولكن الدول الأوروبية وحدها من يستفيد من دعم الأمم المتحدة لمواجهة الظاهرة، في حين أن ليبيا والجزائر تدفعان الثمن من خلال تحول البلدان إلى مناطق استقرار وعبور إلى الضفة الأخرى من «المتوسط».