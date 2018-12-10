بعد انقطاعها لسنوات.. مياه الشرب تصل أحد أحياء منطقة بشر غربي البريقة

جانب من أعمال المشروع (المؤسسة الوطنية للنفط)

تدفقت مياه الشرب، أمس الأحد، إلى حي الشطوط بمنطقة بشر، الواقعة غرب البريقة، وذلك بعد انقطاعها لسنوات عن منازل الحي.

وتأتي عملية توصيل المياه إلى الحي ضمن مشروع مولته المؤسسة الوطنية للنفط، يهدف إلى ربط شبكة مياه الشرب بالشبكة الرئيسية لمنظومة النهر الصناعي التي تبعد حوالي 4500 متر لتغذية عدد من الأحياء السكنية بالمنطقة المنقطعة عنها المياه منذ أكثر من خمس سنوات.

أعلن ذلك مدير المكتب الاعلامي لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عيسى مختار، الذي أوضح أن افتتاح المشروع حضره أعضاء من المجلس البلدي البريقة ومجلس الحكماء ومندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط ولفيف من أهالي منطقة بشر.

