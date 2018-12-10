أكثر من 65 إصابة بمرض «اللشمانيا» في ضواحي سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 01:22 صباحا

أكد مدير فرع المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بسرت، محمد حمودة تسجيل أكثر من 65 حالة مرضية مصابة بمرض «اللشمانيا» بضواحي المدينة.

وأوضح احمودة لـ«بوابة الوسط» أن هذه الحالات «موجودة بمناطق أبونجيم والقداحية وزمزم وأبوقرين ويتم معالجتها ومتابعتها صحيا عن طريق وحدة علاج اللشمانيا التابعة لقطاع الصحة بسرت بمشفى زمزم القروى عن طريق استشارى الأمراض الجلدية الدكتور فتحى الكاسح».

وأضاف أن عدد من الحالات «شفيت بالدواء والمتابعة الصحية المنتظمة وأخرى حالتهم تواصل المتابعة العلاجية بمستشفيات مصراتة وطرابلس» ويعانون حسب المصدر «من نقص المضادات والأدوية المختصة للعلاج بالمرافق الصحية التابعة للدولة رغم أنها متوفرة بالصيدليات الخاصة بأسعار باهظة جدا فى ظل معاناة المواطن من نقص السيولة وتأخر المرتبات لأشهر».

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