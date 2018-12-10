«مجرمون مخربون» يدمرون 4 آبار مياه بمنظومة الحساونة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 12:04 صباحا

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أن «مجرمين مخربين» قاموا مساء أمس الأحد بـ«تدمير 4 آبار» مياه بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، في استمرار لمسلسل الاعتداءاء على حقول أبار المياه التابعة للمنظومة.

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