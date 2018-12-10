«مجرمون مخربون» يدمرون 4 آبار مياه بمنظومة الحساونة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أن «مجرمين مخربين» قاموا مساء أمس الأحد بـ«تدمير 4 آبار» مياه بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، في استمرار لمسلسل الاعتداءاء على حقول أبار المياه التابعة للمنظومة.