معتوق يحيل مقترح الأسعار الجديد للخطوط الليبية إلى وزارة الاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 ديسمبر 2018, 11:06 مساء
اجتماع معتوق مع إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية. (مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات)

قال مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني، إن المفوض بالوزارة المهندس ميلاد معتوق، اتفق خلال اجتماعه صباح اليوم الأحد، مع إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية «على إحالة مقترح الأسعار الجديد (المقدم من الشركة) إلى وزارة الاقتصاد حتى يتم مراجعته واعتماده من طرف الوزارة وفقا للقانون التجاري».

وأضاف مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات عبر صفحته على «فيسبوك» أن إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية عرضت خلال الاجتماع «مقترح الأسعار الجديد» على المهندس ميلاد معتوق وكل من رئيس مصلحة الطيران المدني ومدير إدارة النقل الجوي بمصلحة وبحضور أعضاء عن مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة.

وأوضح أن العرض تخلله «طرح جملة من الأسئلة والاستفسارات حول كيفية الوصول إلى هذه الأسعار المقترحة وطرق احتسابها بما يغطي الالتزامات المالية للشركة الخارجية فقط والذي يتم تغطيتها بالعملة الأجنبية وما يلزم من قيم بالدينار الليبي بما يضمن تغطية هذه النفقات وذلك طبقاً لقرار الاصلاحات الاقتصادية الصادر مؤخرا التي يفرض رسوم بالدينار الليبي على التحويلات الخارجية للعملة الاجنبية».

ونوه مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات إلى أنه بناء على ما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع «سيستمر العمل بالاسعار الحالية إلي حين الانتهاء من اعتماد الاسعار الجديدة» وفق لما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

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