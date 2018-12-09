انطلاق امتحانات نصف العام لسنوات النقل في بني وليد

مراقب تعليم بني وليد يتفقد إحدى لجان الامتحانات. (الإنترنت)

انطلقت صباح اليوم الأحد، بكافة مدارس مدينة بني وليد امتحانات نصف العام الدراسي (2018 – 2019) لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وأكد مراقب التعليم ببني وليد خالد سالم أبوحمرة لـ«بوابة الوسط» أن أول أيام الامتحانات «سار بشكل جيد»، وأن مديري ومعلمي المدارس قاموا بتذليل كافة الصعوبات التي يواجهها الطلبة الممتحنون.

وأشاد أبوحمرة بكافة اللجان التي قام بزيارتها ومتابعتها للوقوف على مشاكل الطلبة الممتحنين، من ناحية المناهج الدراسية والمواد التعليمية، وأكد أثناء جولته على ضرورة تنفيذ التعليمات الخاصة بالامتحانات، وضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلاب.

وشدد أبوحمرة على ضرورة الانضباط داخل اللجان وتنفيذ القواعد المنظمة في لجان الامتحانات، منوها إلى الدور الذي يلعبه أولياء أمور الطلبة لاستمرار سير العملية الدراسية وتوفير المناخ المناسب لأبنائهم أثناء فترة الامتحانات.