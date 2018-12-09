مراقبة اقتصاد ترهونة تحدد تسعيرة اسطوانات غاز الطهي والدقيق والحلاقة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 09 ديسمبر 2018, 10:16 مساء
وسط مدينة ترهونة. (بوابة الوسط)

أعلنت مراقبة الاقتصاد في بلدية ترهونة، عن تسعيرة محددة لكل من اسطوانات غاز الطهي وأكياس الدقيق والحلاقة في إجراء تستهدف من خلاله السيطرة على الأسعار التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة في المدينة، محذرة المخالفين للتسعيرة المحددة من المساءلة القانونية.

وقال الناطق باسم المجلس البلدي ترهونة محمد سعيد لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن البلدية شددت على ضرورة التقيد بالتعليمات والتسعيرة المحددة وعدم استغلال المواطن برفع الأسعار وتوعدت بتطبيق النظام ومحاسبة من يثبت مخالفته للتعليمات والتسعيرة المحددة، مؤكدا أن البلدية وضعت قائمة بالأسعار وتثبيتها بالمحال التجارية المستهدفة.

وأوضح سعيد أن الأسعار المحددة من مراقبة الاقتصاد كالتالي: سعر كيس الدقيق يتراوح من (72 دينار إلى 36 دينار)، وأسعار الحلاقة (للكبار 3 دينار والأطفال 2 دينار)، واسطوانة غاز الطهي ذات الحجم الكبير (ديناران ونصف الدينار) واسطوانة غاز الطهي ذات الحجم الصغير (ديناران وربع الدينار).

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