«مرور طبرق» يمهل أصحاب المركبات أسبوعا لإنهاء إجراءات الترخيص

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 09 ديسمبر 2018, 09:13 مساء
رجال المرور أثناء تفتيش المركبات الآلية بطبرق: (الإنترنت)

أمهل قسم المرور والتراخيص في طبرق، أصحاب المركبات الآلية بالمدينة أسبوعا إضافيا لإنهاء الإجراءات الخاصة بالكتيبات والرخص والفحص الفني والتأمين، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخاتلفين منهم للقانون.

وقال منسق الغرفة الأمنية المشتركة بطبرق العميد إبراهيم الطيف لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن الحملة المشكلة من كافة الأجهزة الأمنية ويترأسها قسم المرور بالمدينة «تعمل بصورة جيدة لكننا نحتاج فقط للقليل من التعاون من قبل المواطنين من حيث إنهاء الإجراءات والتعاون مع رجل الأمن الذي يقوم بعمله».

وأضاف الطيف أنهم يقومون «بشكل يومي بحجز عدد كبير من المركبات الآلية في نقطة الحجز التي يشرف عليها مركز شرطة المدينة»، مشيرا إلى أنه تبين لهم «أن هناك عددا كبيرا من المركبات الآلية لا يوجد بها أوراق أو كتيبات ولا تحمل أي ورقة وأغلب هذه المركبات تكون مسروقة من الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا قبل ثورة 17 فبراير».

وحذر الطيف قادة المركبات الآلية في طبرق من عدم إنهاء الإجراءات قبل المدة المحددة وهي أسبوع من اليوم الأحد، مؤكدا أنه «بعدها لن تخرج هذه السيارات إلا بعد دفع المخالفة والتعهد بإنهاء الإجراءت خلال مدة محددة»، منوها إلى أن قسم المرور يعمل حتى الساعة الثانية بعد الظهر وليس لديهم عذر.

وتضم الغرفة الأمنية المشتركة طبرق عددا من الأجهزة الأمنية والعسكرية مهمتها مساندة كافة الأجهزة الأمنية والرقابة في ممارسة عملها بكل حرية وبدون أي تهديد ويترأس هذه الغرفة آمر منطقة طبرق العسكرية لواء عمر المسماري.

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