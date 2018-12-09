«صحة الوفاق» تعتمد الخطة الاستراتيجية للصحة الإنجابية 2019-2023

اعتمد وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق عمر بشير الطاهر الخطة الاستراتيجية للصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والأطفال والمراهقين في ليبيا 2019-2023.

وستقدم الخطة بالتنسيق بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة لدعم السكان؛ الدعم الفني وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة على أيدي خبراء دوليين؛ وتقييم نتائج التدريب لاعتماد استراتيجية وطنية للصحة الإنجابية، بحسب بيان على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني على الفيسبوك.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا نظمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، نهاية شهر نوفمبر الماضي، ورشة عمل تدريبية في البرنامج التدريبي حول حزمة الخدمات الأساسية للصحة الإنجابية للدفعة الثانية من أخصائيي الرعاية الصحية.