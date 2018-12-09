«اتصالات طبرق» يطالب المواطنين بعدم العبث والبناء على خطوط وكوابل شركة البريد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 09 ديسمبر 2018, 08:27 مساء
فنيو شركة الاتصالات أثناء صيانة أحد كوابل الألياف البصرية. (الإنترنت)

طالب مدير مكتب اتصالات طبرق، المهندس مفتاح الكيلاني، كافة المواطنين في المدينة بعدم العبث بخطوط وكوابل شركة البريد والاتصالات وعدم البناء عليها أو حرق مخلفات القمامة بالقرب منها.

وقال الكيلاني في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد «إن آخر اعتداء على ممتلكات الشركة نتج عن قيام أحد المواطنين بحرق قمامة ومخلفات كانت حول غرفة رئيسية لكيبل ألياف بصرية خارج من البحر إلى الغرفة حيث امتدت النيران للغرفة لتحرق الكيبل وتوقف كافة أنواع الاتصالات من امساعد شرقا إلى مرتوبة غربا حتى الجغبوب جنوبا».

وأضاف الكيلاني أن مكتب الاتصالات في طبرق أعلن عبر كافة وسائل الإعلام المحلية عن أماكن تواجد الغرف الرئيسية وطالب المواطنين بضرورة عدم وضع القمامة عليها أو حرقها بالقرب منها لكن دون جدوى، منوها إلى أن «هذا العمل يكلف الدولة سنويا ملايين الدولارات من أجل شراء كوابل الألياف البصرية وكمالياتها».

كما طالب مدير مكتب اتصالات طبرق المهندس مفتاح الكيلاني، أصحاب المباني والعقارات بعدم الحفر وخاصة الآبار الارتوازية والعادية إلا بعد أخذ الإذن من الشركات المختصة والتي منها شركة البريد والاتصالات والمياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها.

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